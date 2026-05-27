Российский «Прорыв» в СВО оценили

15:47, 27 мая 2026

УВЗ: Российский танк Т-90М «Прорыв» отлично проявляет себя в СВО
Иван Потапов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский танк Т-90М «Прорыв» отлично проявляет себя в специальной военной операции (СВО). Такую оценку ТАСС привел генеральный конструктор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Андрей Терликов.

По мнению специалиста, созданный в 1990-х годах танк прослужит как минимум 50 лет. Ссылаясь на российских военнослужащих, конструктор отметил, что в зоне СВО данные машины «демонстрируют высочайшую эффективность при выполнении боевых задач».

Терликов подчеркнул, что танк непрерывно совершенствуется. В частности, по его словам, «создана всеракурсная огневая система защиты танка», который по множеству параметров превосходит западные образцы.

Ранее УВЗ отправил армии России очередные партии модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М в рамках гособоронзаказа.

Также в мае Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что российские танкисты оснастили Т-90М практически всеми видами экранов, которые используют для защиты от дронов в зоне проведения СВО.

