В Госдуме рассказали о важном сигнале Финляндии для России

Депутат Журова: Финляндия дает понять, что не хочет конфронтации с Россией

В Финляндии думают о безопасности своих граждан и не хотят конфронтации с Россией, которая предупреждала об ответственности за пролет украинских дронов над территорией страны, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по России. Об этом заявили в российском посольстве в Хельсинки.

Журова считает, что в Финляндии опасаются провокационных действий со стороны Украины, которая может использовать территорию государства для нападения на Россию. Кроме того, добавила она, финская сторона была оповещена Москвой об ответственности за подобные случаи и теперь осознает риски.

«Они впервые сделали предупреждение Украине публично и таким образом могли подать России сигнал о нежелании конфронтации. Сигнал прямой, потому что они не хотят пострадать. Финляндия видела, что Россия может наносить мощные точечные удары в ответ, и они, конечно, не хотят себе такого, тем более конфликт начался не по их вине», — прокомментировала депутат.

Парламентарий также добавила, что кандидатура президента Александра Стубба уже упоминалась в качестве переговорщика с Россией. Если же Финляндия станет участником конфликта, то ей придется отказаться от роли миротворца, отметила депутат.

Ранее Россия предупредила Финляндию о серьезных последствиях предоставления неба дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском посольстве также обратили внимание на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что использование воздушного пространства страны для украинских беспилотников полностью запрещено.