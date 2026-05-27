Россиян научили молиться при покупке жилья

Депутат Иванов призвал россиян молиться при покупке жилья

Приобретение жилья является важным событием, связанным с финансовыми рисками, поэтому за помощью стоит обращаться не только к риелторам и юристам, но также к Богу. Об этом заявил председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Абзацем».

Депутат подчеркнул, что молитва перед покупкой недвижимости — не магический обряд, а доверие к Богу и просьба о честной и успешной сделке. По словам Иванова, главным помощником в финансовых и жилищных вопросах считается святитель Спиридон Тримифунтский — молитвы к нему часто помогают россиянам получить квартиры по сниженной цене.

«Молитесь святителю Спиридону о даровании жилья, об удачной покупке и о защите от недобросовестных продавцов и мошенников. Также очень важно молиться Пресвятой Богородице, особенно перед иконами "Взыскание погибших" или "Одигитрия" ("Путеводительница")», — посоветовал парламентарий.

Перед покупкой жилья в Москве Иванов рекомендовал съездить в Свято-Данилов монастырь к мощам святого благоверного князя Даниила Московского, который считается покровителем столицы. Помочь также может Николай Чудотворец, защищающий от встреч с мошенниками. Для ипотечных заемщиков может быть полезен святой Иоанн Воин и святой великомученик Иоанн Новый Сочавский.

Перед тем, как начинать искать жилье, стоит заказать молебен о благополучии семьи и молебен святителю Спиридону и Николаю Чудотворцу. Кроме того, депутат посоветовал читать акафист или краткую молитву святым ежедневно до окончания сделки, а после освятить новое жилье.

Ранее эксперт по недвижимости Элина Ханнанова предупредила семьи, покупающие в ипотеку маленькие квартиры, о риске столкнуться с необходимостью менять жилье через пару лет. По ее словам, нужда в новой квартире может возникнуть из-за нехватки места.