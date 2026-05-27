Покупателей маленьких квартир предупредили об одном риске

«Гранель»: Покупателям маленьких квартир скоро может понадобиться новое жилье

Семьи, которые купили в ипотеку студию или однокомнатную квартиру, рискуют столкнуться с необходимостью приобретать новое жилье через пару лет. О таком риске предупредила вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова в беседе с «Газетой.Ru».

В подобной ситуации часто оказываются заемщики, выбирающие объект только по ежемесячному платежу. По словам эксперта, законодательный норматив 18 квадратов на одного человека не гарантирует комфортную жизнь. Семьи, ориентирующиеся на него, сталкиваются с нехваткой места для мебели и других вещей при рождении второго ребенка.

«При покупке жилья семьи часто смотрят на число комнат и размер платежа, но не просчитывают обычные бытовые сценарии на несколько лет вперед. Квартира должна закрывать не только текущие задачи, но и те, которые появятся через пять-семь лет», — заявила Ханнанова.

Она отметила, что на одного ребенка должно приходиться не менее 8-10 квадратов, а общая детская на двоих требует 16 квадратов. К примеру, семье из пяти человек — родителям, двум мальчикам и девочке — подойдет евротрешка площадью 75-80 квадратов. Ханнанова призвала не экономить и не покупать жилье «впритык», так как это приведет к повторной сделке через два-три года.

Ранее сообщалось, что при покупке жилья все больше россиян рассматривают вторичную недвижимость вместо новостроек.