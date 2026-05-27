Пилот пролетел на «чрезвычайно низкой высоте» и напугал отдыхающих на пляже

Пилота арестовали за полет на низкой высоте над пляжем в США

Пилот пролетел на «чрезвычайно низкой высоте» и напугал отдыхающих на острове Паулис, штат Южная Каролина, США. Об этом пишет портал Live 5 News.

Уточняется, что инцидент произошел 10 апреля, однако новые подробности о нем появились только сейчас. В офис шерифа округа Джорджтаун поступило множество телефонных звонков с сообщениями о воздушном судне, которое пролетело в опасной близости от пляжа.

Полиция начала расследование и идентифицировала самолет и пилота. Им оказался 50-летний Уильям Роджер Уильямсон III из американского города Флоренс. Во вторник, 26 мая, мужчина сдался полиции и был арестован.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Icelandair совершил полет на низкой высоте в Исландии без разрешения. Местные жители заявили, что при этом их дома начали трястись.

