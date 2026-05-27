Послание Путина НАТО и Европе вызвало тревогу на Западе

Козей: Путин послал сигнал НАТО и Европе, ударив «Орешником» по Украине

Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал НАТО и государствам Европы, ударив ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины. Об этом заявил бригадный генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ) Станислав Козей, передает РИА Новости.

«Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет"», — рассказал он.

Генерал отметил, что Украина и европейские государства не имеют вооружения, которое может противостоять «Орешнику».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Россия не намерена атаковать Европу после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».