15:42, 27 мая 2026

Послание Путина НАТО и Европе вызвало тревогу на Западе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал НАТО и государствам Европы, ударив ракетным комплексом «Орешник» по территории Украины. Об этом заявил бригадный генерал, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ) Станислав Козей, передает РИА Новости.

«Испытывая "Орешник" на Украине, Путин говорит Европе и НАТО: "Берегитесь, у нас есть почти совершенное и частично гиперзвуковое оружие, которое вас достанет"», — рассказал он.

Генерал отметил, что Украина и европейские государства не имеют вооружения, которое может противостоять «Орешнику».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Россия не намерена атаковать Европу после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».

