15:41, 27 мая 2026

Захарова заподозрила западный телеканал в съемке подготовки ВСУ к удару по Старобельску

Олег Давыдов
Фото: Мария Захарова / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила, что журналисты американского телеканала CNN могли снимать подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к удару по колледжу в Старобельске. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на сюжет корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша об атаках дронов ВСУ на российские города. Репортаж вышел 26 мая, через четыре дня после удара украинской армии по колледжу в Старобельске, который унес жизни более 20 человек. При этом, как заметила дипломат, в видео ничего не сказали о произошедшей трагедии.

«Зато проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов: "Мы сейчас находимся рядом, пожалуй, с самой разыскиваемой целью России — украинским дроновым подразделением по нанесению ударов вглубь страны. (...) Эти дроны уже нанесли удар в Ставрополе», — процитировала текст репортажа западного канала Захарова.

По ее мнению, упоминание Ставрополя позволяет предположить, что Уолш мог находиться в подразделении ВСУ в тот момент, когда там координировали атаку по колледжу в Старобельске. Захарова уточнила, что украинские дроны атаковали Ставрополь за день до удара по Старобельску.

«Есть высокая вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку к этому страшному теракту. Последствия злодеяния их аудитория, по мнению канала, знать не должна», — добавила представитель МИД РФ.

22 мая ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании в тот момент находилось 86 подростков. Атака унесла жизни 21 человека.

