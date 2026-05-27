16:46, 27 мая 2026

Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

В Липецкой области взяли под стражу второго фигуранта дела об убийстве мужчины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лебедянский районный суд Липецкой области взял под стражу второго фигуранта дела о расправе над пропавшим мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

18-летний юноша пробудет в СИЗО два месяца.

25 мая стало известно о загадочном исчезновении отца и сына по пути домой. Их поиски привели правоохранителей в лес, где мужчина был обнаружен со смертельными ранениями. Вскоре по подозрению в расправе нашли и задержали сына. На допросе он дал признательные показания и заявил, что не сожалеет о содеянном.

Сообщается, что в день расправы юноша со своим другом сел в машину отца и по дороге напал на него. Мужчина пытался отбиться, тогда друг сына выстрелил ему в голову, а сам сын добил жертву ножом.

Ранее под стражу взяли сына мужчины.

