Раскрыта сумма трат Зеленского на вышиванки

Aif.ru: 160 тысяч рублей потратили на вышиванки для Зеленского из госбюджета

Журналисты aif.ru раскрыли сумму трат президента Украины Владимира Зеленского на национальные народные рубашки в своем гардеробе. Материал опубликован на сайте издания со ссылкой украинский сайт госзакупок.

По данным издания, глава государства регулярно заказывает вышиванки, оплачивая их из бюджета Украины. На публику в аналогичной одежде также выходит его супруга Елена. Так, 21 мая в День вышиванки пара поучаствовала в съемке, позируя в черной и белой национальных рубахах с орнаментом. Согласно информации на сайте госзакупок, на наряд Зеленского Государственное управление делами президента потратило из бюджета 5400 гривен (более 8400 рублей).

При этом отмечается, что с 2019 года на вышиванки для президента Украины и его жены потрачено свыше 100 937 гривен (свыше 160 тысяч рублей) из госбюджета. Известно, что предметы гардероба закупались по одному или сразу по 20 штук.

В то же время чуть меньше этой суммы получают боевики ВСУ за месяц, проведенный на передовой. Уточняется, что 100 гривен выплачивают тем, кто ушел в зону активных боевых действий.

Известно, что в гардеробе Зеленского присутствуют вышиванки из белого, черного материлов, а также зеленого в стиле милитари. Однако вышитые рубахи глава Украины начал приобретать на третий год президентства. До этого он отдавал меньшее предпочтение вещам с орнаментом.

Ранее в мае глава офиса Зеленского вслед за ним нарядился в вышиванку. Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был запечатлен за столом в черной рубахе с золотистым узором.