14:57, 27 мая 2026

Россия обвинила Запад в искажении ее предупреждения об ударах по Киеву

Рябков: Запад искажает смысл предупреждения об эвакуации дипломатов из Киева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Страны Запада переворачивают с ног на голову предупреждение Москвы о необходимости эвакуировать дипломатический персонал из Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить, как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, подобные утверждения демонстрируют «извращенное нутро» противостоящих России политиков на Западе.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

