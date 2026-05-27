Бывший СССР
14:57, 27 мая 2026

Назван способ уничтожения тяжелых беспилотников ВСУ в воздухе

Кондратьев: Российские дроны тараном уничтожают БПЛА ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Воздушные бои беспилотников в зоне специальной военной операции перестали быть редкостью. Способ уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника в комментарии aif.ru назвал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«В рамках специальной военной операции (СВО) появился такой термин, как "воздушный бой дронов". Речь идет о дроне-истребителе, который перехватывает другой дрон и уничтожает его», — отметил он.

По его словам, такая работа требует от операторов высокой подготовки. Кондратьев подчеркнул, что специалисту необходимо обнаружить цель, вывести на нее перехватчик и провести атаку тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на больших скоростях.

Ранее воздушные бои в российском приграничье попали на видео. Можно увидеть, как российские дроны, которые выполняют функцию «воздушного ПВО», бьют по беспилотникам противника, атакуя их тараном.

