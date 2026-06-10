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15:55, 10 июня 2026Наука и техника

Российский «Спектр-РГ» продолжит работу

РАН: Космическая обсерватория «Спектр-РГ» продолжит работу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная в 2019 году, продолжит работу. Об этом со ссылкой на Российскую академию наук сообщает ТАСС.

В заявлении организации указано, что по итогам заседания бюро Совета РАН по космосу техническое состояние обсерватории «признано достаточным для продолжения миссии за пределами гарантийного срока», в связи с чем заместителю директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу научных исследований «Спектра-РГ» до 2031 года.

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В январе глава РАН Геннадий Красников поздравил Научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина с успешным завершением основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

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