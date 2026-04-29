Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:40, 29 апреля 2026

Российский «Спектр-РГ» захотели отправить к надвигающемуся на Землю Апофису

Иван Потапов
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российские ученые предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения надвигающегося на Землю астероида Апофис. О новом плане исследования небесного тела, разработанном специалистами Самарского университета и Института космических исследований Российской академии наук (РАН), сообщает ТАСС.

По мнению ученых, представленный план является простым и экономичным. В его рамках специалисты предлагают направить для изучения астероида космическую обсерваторию «Спектр-РГ», запущенную в космос в 2019 году. По оценке ученых, основная миссия космической обсерватории с двумя рентгеновскими телескопами завершится в 2026-м и у платформы будет достаточно возможностей для пролета мимо Апофиса.

«После пролета Апофиса и передачи на Землю полученных данных обсерватория, в случае необходимости, сможет вернуться на свою прежнюю орбиту для выполнения новых задач», — уверяет заведующая кафедрой динамики полета и систем управления вуза Ольга Старинова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал агентству, что опасное сближение астероида Апофис с Землей может произойти через 100 лет.

Также в апреле директор Научно-исследовательского института ядерной физики Московского госуниверситета Эдуард Боос предложил отправить кубсат к Апофису.

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Раскрыты последствия похолодания для клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok