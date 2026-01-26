Реклама

11:36, 26 января 2026Наука и техника

РАН отметила успех российского «Спектр-РГ»

Глава РАН Красников поздравил НПО Лавочкина с успехом обсерватории «Спектр-РГ»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников поздравил Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина с успешным завершением основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом в своем Telegram-канале сообщает НПО Лавочкина.

«Российский телескоп и отечественная техника проявили себя на высочайшем уровне работоспособности и надежности», — заявил в правительственной телеграмме президент РАН.

НПО Лавочкина отметило, что за «6,5 лет безупречной работы в космосе» обсерватория осуществила восемь полных сканов всего неба, позволивших составить «самую подробную в мире карту вселенной в рентгеновском диапазоне».

В октябре директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович подтвердил, что российскую космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2031 году.

В январе 2023-го в госкорпорации «Роскосмос» заметили, что говорить о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» пока рано.

