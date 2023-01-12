Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:15, 12 января 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» прокомментировали работу немецкого телескопа «Спектра-РГ»

«Роскосмос»: говорить о возобновлении работы немецкого телескопа «Спектра-РГ» пока рано

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Говорить о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» пока рано. Таким образом ТАСС в «Роскосмосе» прокомментировали возможность восстановления полноценной научной деятельности российской орбитальной обсерватории.

«Говорить о возобновлении работы телескопа eROSITA по целевому назначению в настоящее время преждевременно», — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что в настоящее время научная программа обсерватории предполагает получение данных с российского телескопа ART-XC. «Эта программа научных исследований будет продолжена в 2023 году», — добавили в «Роскосмосе».

Материалы по теме:
«Из того, что было» Этот проект начали еще в СССР. Россия запустила его на аварийном разгонном блоке
«Из того, что было»Этот проект начали еще в СССР. Россия запустила его на аварийном разгонном блоке
13 июля 2019
США и Европа не хотят работать с учеными из России. Как это угрожает мировой науке и будущему человечества в космосе?
США и Европа не хотят работать с учеными из России.Как это угрожает мировой науке и будущему человечества в космосе?
9 июня 2022

В июне Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора.

В марте ТАСС со ссылкой на госкорпорацию сообщил, что «Роскосмос» выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории «Спектр-РГ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского
Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире
Опровергнуто сообщение о сбежавшем в Москве с автоматом и гранатами солдате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.