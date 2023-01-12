В «Роскосмосе» прокомментировали работу немецкого телескопа «Спектра-РГ»

«Роскосмос»: говорить о возобновлении работы немецкого телескопа «Спектра-РГ» пока рано

Говорить о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» пока рано. Таким образом ТАСС в «Роскосмосе» прокомментировали возможность восстановления полноценной научной деятельности российской орбитальной обсерватории.

«Говорить о возобновлении работы телескопа eROSITA по целевому назначению в настоящее время преждевременно», — сказали в госкорпорации.

Там отметили, что в настоящее время научная программа обсерватории предполагает получение данных с российского телескопа ART-XC. «Эта программа научных исследований будет продолжена в 2023 году», — добавили в «Роскосмосе».

В июне Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», сообщил, что немецкий телескоп eROSITA российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может быть включен через месяц-полтора.

В марте ТАСС со ссылкой на госкорпорацию сообщил, что «Роскосмос» выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории «Спектр-РГ».