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«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»

«Роскосмос» выставит на оплату Европе убытки за отключение телескопа «Спектр-РГ»

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

«Роскосмос» выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории «Спектр-РГ», сообщает ТАСС, ссылаясь на госкорпорацию.

В «Роскосмосе» заявили, что европейские партнеры напоминают страусов, которые прячут голову в песок, не хотят разъяснять смысл введенных санкций, грубо нарушают взятые на себя обязательства и ломают общую мечту об исследовании космического пространства.

«Они нанесли ущерб научной программе космической обсерватории "Спектр-РГ", отключив один из двух ее телескопов. Введенные ими санкции несут нам реальные убытки, которые обязательно будут оценены и выставлены на оплату европейской стороне», — сказали в госкорпорации.

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28 декабря

В феврале немецкие специалисты отключили телескоп eROSITA, работавший в составе «Спектр-РГ».

В том же месяце гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции Евросоюза приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру.

25 февраля Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

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Иван Потапов
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