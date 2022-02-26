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«Роскосмос» приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру

«Роскосмос» приостановит сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет «Союз-2» с Куру

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

«Роскосмос» приостановит сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру, заявил в Twitter гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы», — написал руководитель.

Ранее Совет глав МИД стран Евросоюза одобрил второй пакет санкций в отношении России из-за специальной операции в Донбассе.

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В феврале глава «Роскосмоса» предупредил о последствиях блокировки США сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на Соединенные Штаты, Канаду, Индию или Китай.

В том же месяце Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру для запуска пилотируемых космических кораблей. Он отметил, что использование космического корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2» позволит европейским налогоплательщикам сэкономить средства.

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Иван Потапов
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