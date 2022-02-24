Рогозин предупредил о последствиях блокировки сотрудничества по МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на США, Канаду, Индию или Китай. Об этом глава госкорпорации заявил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что именно двигатели российских грузовых кораблей «Прогресс МС» корректируют орбиту МКС, а также защищают ее от опасного сближения с космического мусора, и прекращение сотрудничества рискует привести к катастрофе.

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай», — написал он.

Глава «Роскосмоса» напомнил, что МКС не летает над Россией. «Поэтому все риски — ваши», — предупредил он. Рогозин также посоветовал США при планировании санкций проверять тех, кто их генерирует, «на предмет болезни Альцгеймера».

Кроме того, Рогозин раскритиковал новые санкции США, напомнив, что Вашингтон уже перекрыл России доступ к «радиационностойкой микроэлектронике космического назначения» в 2014 году. Однако Россия продолжает делать свои космические аппараты и будет их делать, «развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя».

Ранее 24 февраля президент США Джо Байден во время обращения по ситуации вокруг Украины пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

