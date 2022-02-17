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Рогозин предложил дооборудовать комплекс Куру

Глава «Роскосмоса» предложил доработать комплекс Куру для запуска пилотируемых кораблей

Фото: elisabetta monacо / Wikimedia

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил доработать стартовый комплекс Куру для запуска пилотируемых кораблей. Об этом глава госкорпорации сообщил в своем Telegram-канале.

«Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня» — написал Рогозин, комментируя материал издания Ars Technica о необходимости создания европейского космического корабля.

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Он отметил, что использование космического корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2» позволит европейским налогоплательщикам сэкономить средства. По мнению Рогозина, это также даст возможность европейским странам войти в число государств, которые обладают всеми возможностями для пилотируемых космических полетов.

Ранее в Минэкономразвития России сообщили, что ряд зарубежных ракет превосходит российские носители по использованию многоразовых технологий.

В январе Дмитрий Рогозин рассказал о задачах Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Он отметил, что на станции будут проводить научные эксперименты.

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Даниил Иринин
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