Раскрыты задачи РОСС

На Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется, в частности, вести работу в интересах национальной безопасности. Задачи возможной российской замены Международной космической станции (МКС) раскрыты в презентации гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает ТАСС.

«Преимущества новой станции: трансформируемая модульная архитектура, увеличенный срок службы, работа в интересах национальной обороны и безопасности, использование для сборки межпланетного экспедиционного комплекса», — отмечается в материале.

Преимуществами РОСС называются, в частности, хранение и обслуживание космических аппаратов, способность станции к реконфигурации, проведение научных экспериментов, наличие универсальных рабочих мест снаружи и внутри объекта, коммерческий сегмент.

В декабре 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы МКС до 2030 года.

В ноябре того же года директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что эскизное проектирование российской орбитальной станции начнется в 2022 году.