НАСА продлило срок службы МКС

Глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Ради этого НАСА готово взаимодействовать с международными партнерами в проекте, включая Россию. Отмечается, что в США планируют «обеспечить продолжение новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия».

Ранее 31 декабря гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на МКС обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом. Он заверил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, находящиеся на станции, понимают, как справиться с неполадками.

В июне Рогозин назвал условие выхода России из проекта МКС. «Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — сказал он. Рогозин добавил, что совместная работа возможна лишь при «немедленном» снятии санкции. В ином случае госкорпорация будет разворачивать собственные национальные системы.