На МКС обнаружили новые проблемы

На Международной космической станции (МКС) обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Его слова приводит РИА Новости.

«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал Рогозин, обращаясь с поздравлением к российским космонавтам, находящимся на МКС —

Антону Шкаплерову и Петру Дуброву. Ему сообщили, что космонавты представляют, как справиться с неполадками.

Ранее в корпусе МКС уже появлялись трещины: в 2019 и 2020 году, когда неполадки нашли в промежуточной камере модуля «Звезда». В марте 2021 года трещину заделали. Не исключено, что причиной негерметичности в российском модуле МКС «Звезда» была производственная ошибка. Неправильный сварочный шов мог не выдержать длительной эксплуатации, объяснял генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

В сентябре в модуле «Звезда» произошло возгорание. Космонавт Олег Новицкий рассказал, что на станции сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных продуктов горения.