Названы сроки начала проектирования российской орбитальной станции

В 2022 году начнется эскизное проектирование российской орбитальной станции. Сроки начала работ назвал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Эскизный проект должен стартовать со следующего года. Для этого нужно, чтобы правительство внесло в перечень мероприятий гособоронзаказа такую работу. Мы соответствующее предложение подали», — отметил Блошенко.

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Представитель «Роскосмоса» сообщил, что работы по эскизному проектированию могут начать в следующем году. По его мнению, этот этап можно завершить за полтора года.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) новой МКС. По его словам, Россия также готова принять участие в международных проектах создания орбитальных станций.

В сентябре стало известно о финансировании проекта РОСС. «Роскосмос» выделил деньги на создание орбитальной станции. На проект пилотируемого полета на Луну и работы по проекту РОСС выделили 1,7 миллиарда рублей.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия может выйти из проекта Международной космической станции (МКС) к 2025 году.