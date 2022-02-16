В МЭР признали отставание «Роскосмоса»

Имеющиеся в России телекоммуникационные и геоинформационные космические системы в полной мере не отвечают стоящим перед экономикой страны задачам, говорится в «Белой книге» высоких технологий, размещенной на сайте Минэкономразвития России (МЭР).

В документе признается, что соответствующие системы позволяют реализовать востребованные в экономике сервисы. «Однако имеющиеся отечественные решения не в полной мере отвечают задачам цифровой трансформации экономики России и растущим потребностям в космических инфокоммуникационных услугах», — отмечается в «Белой книге».

В частности, там сообщается, что ряд современных зарубежных ракет превосходит новые носители, которыми располагает «Роскосмос», например, по использованию многоразовых технологий, позволяющих снизить себестоимость услуг. Наметившееся отставание предлагается снизить за счет развития перспективных космических систем.

В документе напоминается, что в России стартовал федеральный проект «Комплексное развитие космических информационных технологий на 2022-2030 годы» (ранее — подпрограмма «Сфера»), за реализацию которого отвечает госкорпорация. «Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение потребности государственных и коммерческих заказчиков в современных продуктах и сервисах на основе космических технологий», — отмечается в документе.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что ведет работы по снижению стоимости двигателей РД-191 и их модификации для ракет семейства «Ангара».

В августе 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация получит семь миллиардов рублей на создание научно-технического задела по программе «Сфера».