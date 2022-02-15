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В «Роскосмосе» рассказали о снижении стоимости «Ангары»

НПО «Энергомаш» провело работы по снижению стоимости двигателей РД-191 для ракет «Ангара»

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

«Роскосмос» ведет работы по снижению стоимости двигателей РД-191 и их модификации для ракет семейства «Ангара», рассказывает госкорпорация.

Отмечается, что в процессе освоения двигателя компании «Протон-ПМ», входящей в Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш», удалось «сократить трудоемкость изготовления ключевых агрегатов в среднем на 11 процентов, стоимость нормо-часа — на 37 процентов, а длительность производственного цикла — почти на треть».

«Мы обсудили вопросы, связанные с завершением инвестиционного проекта по строительству нового производственного корпуса. Рассмотрели возможности снизить стоимость двигателей РД-191 и РД-191М, повысить их качество и надежность — в перспективе они будут применяться не только в транспортной космонавтике, но и в пилотируемых пусках», — сказал гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов в ходе посещения «Протон-ПМ».

В декабре 2021 года «Роскосмос» сообщал, что огневые испытания образца двигателя РД-191М ракеты «Ангара-А5М», предназначенной для пусков с космодрома Восточный, начнутся в 2022 году.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

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Иван Потапов
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