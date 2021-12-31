Огневые испытания двигателя ракеты «Ангара» начнутся в 2022 году

Огневые испытания образца двигателя РД-191М ракеты-носителя «Ангара-А5М» начнутся в 2022 году. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса», передает ТАСС.

Конструкторская документация РД-191М уже подготовлена, в том числе в виде электронной 3D-модели. Новый двигатель отличается от старого (РД-191) по уровню тяги — он форсируется на 10 процентов.

Минобороны России также планирует запустить три ракеты космического назначения «Ангара» со спутниками в 2022 году: две тяжелые «Ангара-А5» и одну легкую «Ангару-1.2». По словам источника, в составе тяжелых ракет будет использоваться разгонный блок «Бриз-М».

Модернизированная «Ангара-А5М» предназначена для пусков с космодрома Восточный. В декабре 2020 года «Ангара-А5» вывела на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза в ходе пуска.

