Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

Ганчев: ВС России выбили ВСУ из восточной части Купянска в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские военные достигли новых успехов в Купянске Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, армия РФ с тяжелыми боями выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из восточной части Купянска. Ганчев уточнил, что значительную часть украинских подразделений российские войска блокировали на левом берегу реки Оскол.

«Противник пытается деблокировать окруженных солдат ВСУ под Купянском, но военнослужащие российской армии делают всё возможное для того, чтобы разбить прибывающие силы противника ещё на подступах к фронту», — добавил глава ВГА Харьковской области.

