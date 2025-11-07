ВСУ отправили в Купянск подкрепление из семи женщин

ВСУ отправили в Купянск семь женщин-военнослужащих, но они сразу сбежали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Купянск Харьковской области семь женщин-военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Как нам стало известно, в Купянск было направлено минимум семь женщин-военнослужащих ВСУ. Предварительно, это были операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, подкрепление из женщин-военнослужащих сразу свернуло работу. После этого они поспешили сбежать с позиций.

Ранее российский военный рассказал о ходе боев за Купянск. По его словам, армия РФ может установить контроль над восточной частью города за пять дней.

box#4145833