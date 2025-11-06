Российский военный рассказал о ходе боев за Купянск

Российский военный предрек взятие восточной части Купянска за пять дней

Российские войска установят контроль над восточной частью Купянска Харьковской области в течение ближайших пяти дней. Взятие указанного участка предрек командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, его слова в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

«Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним», — сказал он.

По словам военного, подразделения Вооруженных сил Украины пытаются сопротивляться продвижению Российской армии. Он подчеркнул, что за день его группа уничтожила восемь украинских военных и заняла еще семь зданий.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар полуторатонной фугасной авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по позициям ВСУ вблизи окруженного Купянска. Отмечается, что в ходе удара был уничтожен пункт временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады украинских войск.