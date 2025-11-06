Появилось видео удара полуторатонной ФАБ вблизи окруженного Купянска

Удар полуторатонной ФАБ по поселку Купянск-Узловой попал на видео

Удар полуторатонной фугасной авиабомбы (ФАБ-1500) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи окруженного Купянска попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что в ходе удара был уничтожен пункт временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая располагалась в поселке Купянск-Узловой.

На видео можно заметить, как бомба падает, после чего происходит сильный взрыв.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Сумской области.