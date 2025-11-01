Бывший СССР
Удар полуторатонной авиабомбы с УМПК по позициям ВСУ в Сумской области попал на видео

Удар ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Сумской области попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар полуторатонной фугасной авиабомбы (ФАБ-1500) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области попал на видео. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Крупное скопление личного состава противника одним точным ударом ФАБа с УМПК стало не таким уж и крупным», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как бомба падает, после чего происходит сильный взрыв.

Ранее на видео попала серия ударов ФАБ по позициям ВСУ в Сумской области. На опубликованных кадрах видно, как несколько бомб падают на позиции украинских войск в лесополосе.

