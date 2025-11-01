ВС России нанесли серию ударов авиабомбами по позициям ВСУ в приграничном регионе

Видео серии ударов ФАБ по позициям ВСУ в Сумской области показали

Российские войска нанесли серию ударов тяжелыми фугасными авиабомбами (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео атаки в приграничном с Россией регионе публикует Telegram-канал «Северный Ветер».

«Российская авиация продолжает ежедневно наносить удары по позициям ВСУ в Сумской и Харьковской областях», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как над позицией украинских военных в лесополосе взрывается несколько бомб, после чего в небо поднимаются клубы пыли.

Ранее в Николаевской поселковой общине Сумской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточнялось.