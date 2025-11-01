Бывший СССР
В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава общины в Сумской области Пасько сообщил о повреждении инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Николаевской поселковой общине Сумской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава общины Сергей Пасько.

«Сегодня, 1 ноября 2025 года, враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Николаевской громаде. Некоторые населенные пункты остались без электричества», — говорится в публикации.

Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на западе Украины. Сообщается, что атака пришлась на место проведения тренировок личного состава Вооруженных сил Украины.

