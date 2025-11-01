Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ под Львовом

ВС России нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на западе Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на западе Украины. Об этом сообщают в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«По Яворовскому полигону был нанесен удар», — отметили силовики.

По словам источника агентства, атака пришлась на место проведения тренировок личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Яворовский полигон находится под Львовом, на западе республики. ВС России также неоднократно наносили удар по полигону в Черниговской области.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход объяснила «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ. Она отметила, что после российских атак украинское командование не меняет место расположения учебных центров, а восстанавливают их в той же локации.