В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

Депутат Рады Скороход: ВСУ не переносят учебные полигоны после обстрелов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не переносят учебные полигоны после обстрелов, а восстанавливают их на том же месте. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

По ее словам, в частности, неоднократно наносились удары по полигону украинских войск в Черниговской области. Парламентарий подчеркнула, что это приводило к потере «безумного» количества людей.

Скороход добавила, что учебные полигоны существуют еще с советских времен, а найти их можно даже на Google-картах.

Ранее украинское командование группировки войск «Юг» сообщило, что российские войска нанесли удар по учебному центру ВСУ в Кировоградской области. Утверждается, что центр был атакован двумя баллистическими ракетами.

