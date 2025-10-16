Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 16 октября 2025Бывший СССР

На Украине признали потери после удара по учебному центру ВСУ

Командование ВСУ признало потери после удара по военному учебному центру
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери после удара по учебному центру. Об этом стало известно из сообщения украинского оперативного командования «ЮГ», передает «Зеркало недели».

Как отмечается, удар был совершен двумя баллистическими ракетами, по случаю началось служебное расследование военной службой правопорядка.

О точных потерях и количестве раненых украинское командование не сообщило.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска ночью с помощью ракет нанесли удары по газовой инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Найденной ноге от памятника Сталину нашли применение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости