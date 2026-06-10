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15:49, 10 июня 2026Экономика

Власти потребовали от российской многодетной семьи снести свой дом

Власти потребовали от многодетной семьи снести свой дом в Ленинградской области
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Locomotive74 / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области чиновники потребовали от многодетной семьи снести свой дом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Супруги приобрели в Ломоносове готовый одноэтажный дом, который решили перестроить в усадьбу в русском стиле. Они потратили на ремонт пять миллионов рублей, однако дойти до отделки фасада не успели — власти неожиданно стали требовать от них снести постройку. Чиновники сослались на то, что участок, на котором она расположена, является объектом культурного наследия — с 1820 года на нем находились военные казармы. Власти утверждают, что без разрешения строить здания на территории запрещено, а значит, объект семьи якобы является самовольной постройкой. Супруги пытаются доказать, что они на законных основаниях купили дом у застройщика, к тому же, информация о каких-либо ограничениях в Россреестре отсутствовала. Позднее им удалось выяснить, что в 2008-м казармы перестали считать памятником и снесли. Однако недавно чиновники внезапно вспомнили об исторической постройке и согласовали эскизный проект того, как будут выглядеть восстановленные казармы и территория вокруг них.

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В качестве альтернативы сносу власти Ленобласти предложили семье, потратившей все сбережения на ремонт дома, за свой счет восстановить объект культурного наследия. В данный момент супруги готовятся к очередному заседанию и рассчитывают, что суд учтет их добросовестность — в противном случае они с детьми, включая новорожденного ребенка, окажутся на улице. В похожей ситуации оказались и их соседи, купившие дом в ипотеку за 8,5 миллиона рублей и вложившие деньги в ремонт.

Ранее стало известно, что в Калуге пенсионерам, которые живут в доме с огромной дырой в стене, предложили скинуться на ремонт.

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