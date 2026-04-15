Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

В Калуге жильцам дома с дырой в стене предложили скинуться на ремонт

В Калуге пенсионерам, проживающим в доме с огромной дырой в стене, предложили скинуться на ремонт. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Калуга».

Дом, о котором идет речь, располагается на улице Воскресенской, он был построен в 1917 году. Из-за многолетних подтоплений стена здания обвалилась, существует риск дальнейшего обрушения. При этом в администрации заявили, что из-за статуса объекта культурного наследия дом нельзя снести, а признать аварийным будет сложно.

Всего в доме три квартиры. Одна из них уже признана непригодной для проживания, другая также находится в зоне риска, хотя не имеет официального статуса. Власти предложили переехать только жильцу официально признанной опасной квартиры, а оставшимся двум жильцам предложили самостоятельно решить проблему.

«Фактически нам сказали следующее: если хотите безопасно жить — сначала оплатите экспертизу за 350 тысяч рублей, затем за свой счет профинансируйте реконструкцию объекта культурного наследия в центре города. Возможность расселения или ремонта за счет города/программ власти не рассматривают», — рассказала одна из собственниц.

