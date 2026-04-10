Часть новостройки рухнула на магазин и машины в российском городе

В Уфе сняли на видео, как ветер сорвал обшивку новостройки и обрушил ее на авто

В Уфе сильный ветер сорвал обшивку с новостройки и обрушил ее на магазин и припаркованные рядом машины. Последствия стихии сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе Сипайлово. На кадрах видно, как часть фасада многоэтажного дома обвалилась на крышу магазина и стоящие рядом автомобили. В центральной части города ураган снес забор у строительной площадки — им накрыло ближайшие машины.

Ранее Северо-Курильск остался без света из-за ураганного ветра. Его скорость достигала 58 метров в секунду. Порывами срывало обшивку зданий, дорожные знаки и кровельное покрытие. Дома в городе вибрировали, а крыши трещали. Повалило ветром и несколько столбов линий электропередачи, из-за чего в городе наступил блэкаут. Без света осталась большая часть домов в российском городе. В социально значимых учреждениях удалось оперативно наладить электроснабжение.