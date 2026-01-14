Россияне решили судиться с властями из-за изъятия домов под расширение дороги

У жителей Кургана изымают дома за бесценок под строительство дороги

Жители Кургана пытаются отстоять свои дома, которые под снос пытается изъять мэрия. Горожан возмущает, что предложенные взамен деньги не окупают и комнаты в общежитии, передает портал Ura.ru.

Предметом судебных разбирательств стали 24 земельных участка в частном секторе. За счет изымаемых участков администрация собирается расширить автодорогу по улице Карельцева до четырех полос в сторону Пушкина. Однако компенсация, предложенная властями, не удовлетворила горожан — по словам хозяев, она составила всего 600 тысяч рублей, что просто не соответствует стоимости благоустроенного дома в центре города. Курганцы заказывали независимую экспертную оценку, но в администрации не согласились с ее результатами.

При этом дома, за которые идет борьба, являются для собственников единственной жилой площадью. Большинство из проживающих здесь — пожилые, есть среди них и инвалиды. «Я с детства здесь живу, это дом моих родителей, тут выросли и мои дети и внуки», — негодует пенсионерка, чья недвижимость оказалась под угрозой из-за строительства новой дороги.

Ранее на несправедливый расчет компенсации за изымаемую недвижимость пожаловались жители Красноярска. Разъяренные горожане заявили, что их «продают как крепостных».