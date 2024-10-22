Россияне обвинили чиновников в продаже их «как крепостных»

Жители Красноярска пожаловались Бастрыкину на местных чиновников

Жители Красноярска пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на местных чиновников. Записанное ими видеообращение опубликовал Telegram-канал «Борус».

На кадрах одна из горожанок утверждает, что администрация Красноярска «продала их как крепостных за десять миллионов рублей». Речь идет о статусе земельных участков общей площадью 18 гектаров и построенных на них домах.

Красноярцы утверждают, что сейчас принадлежащие им земельные участки изымают. При этом выплачиваемая им компенсация не покрывает реальной стоимости недвижимости, считают они.

«Нам негде больше искать справедливости и защиты», — подытожили россияне.

Ранее в Тюмени участника спецоперации решили выйти на массовый митинг из-за коммунального спора. Местный бизнесмен подарил участникам спецоперации жилье. После того как мужчину обвинили в мошенничестве, на жилье был наложен арест — с тех пор дома так и не были подключены к электросети.