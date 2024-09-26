В российском регионе ветераны СВО решили выйти на массовый пикет со словами «и тут война»

В Тюмени ветераны СВО решили устроить пикет

В Тюмени ветераны специальной военной операции (СВО) решили выйти на массовый пикет. Об этом сообщает портал Nashgorod.ru.

Причиной, из-за которой ветераны решили пойти на публичную демонстрацию своего недовольства, стал нерешенный коммунальный спор. Местный бизнесмен подарил участникам спецоперации жилье. После того как мужчину обвинили в мошенничестве, на жилье был наложен арест — с тех пор дома так и не были подключены к электросети.

Когда местная администрация обратилась в суд с исковым заявлением, на дома был наложен арест. Узнав об этом, собственники, в том числе ветераны СВО, решили выйти на демонстрацию. «Мы приехали домой, но и тут война. Ну как такое возможно? Это доступное жилье, которого сейчас люди лишились, среди них вдовы с детьми. Как так можно?» — задается вопросом один из них.

Пикет запланирован на 28 сентября. Участники уведомили городские власти о предстоящем мероприятии, однако о получении согласия на проведение акции в публикации не говорится.

Ранее бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках. По словам бойцов, к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований. Местом сбора ветеранов стал памятник генералу Михаилу Скобелеву.