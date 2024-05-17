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11:58, 17 мая 2024Россия

Бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках

В Москве ветераны «Вагнера» записали обращение, у одного из них была кувалда

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Москве бойцы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На видео группа мужчин собралась у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Их лица скрыты масками, на груди видны боевые награды. Один из вагнеровцев держит в руках кувалду.

По словам бойцов, к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований. Вагнеровцы откликнулись на просьбу. «Русские, вперед», — хором произносят бойцы ЧВК.

Ранее в Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза. Это произошло на тренировке перед соревнованиями по боевым искусствам. После этого атлеты провели молитву прямо в спортзале.

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      Алан Босиков
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