Бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках

В Москве ветераны «Вагнера» записали обращение, у одного из них была кувалда

В Москве бойцы ЧВК «Вагнер» записали видеообращение. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На видео группа мужчин собралась у памятника генералу Михаилу Скобелеву. Их лица скрыты масками, на груди видны боевые награды. Один из вагнеровцев держит в руках кувалду.

По словам бойцов, к ним обратились спортсмены с просьбой поддержать их на трибунах во время соревнований. Вагнеровцы откликнулись на просьбу. «Русские, вперед», — хором произносят бойцы ЧВК.

Ранее в Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза. Это произошло на тренировке перед соревнованиями по боевым искусствам. После этого атлеты провели молитву прямо в спортзале.