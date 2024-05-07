В России спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза

В Астрахани русских спортсменов выгнали из зала из-за намаза мусульман

В Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община Астрахань».

По данным канала, это произошло на тренировке перед соревнованиями по боевым искусствам, на которые съехались участники из многих российских регионов. Исповедующие ислам спортсмены попросили выйти остальных из помещения, несмотря на то, что зал не приспособлен для отправления религиозных обрядов.

Канал подчеркивает, что речь идет именно о несовершеннолетних. «Будем требовать провести проверку в отношении тренера и других организаторов», — указано в сообщении.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили ввести запрет на размещение молельных домов в жилых домах. Поводом к этому стало обращение жителей Подмосковья, которые пожаловались на размещенную в их доме молельню. Подписанты обращения в СПЧ указали, что решение не было согласовано с ними.