17:51, 24 сентября 2025Экономика

Более тысячи семей собрались лишить домов под Петербургом

В Ленобласти 1200 семей рискуют лишиться частных домов из-за запрещенной локации
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Ленинградской области более тысячи семей рискуют лишиться частных домов из-за того, что они расположены в запрещенной для капитального строительства локации. Об этом сообщает 47news.

Речь идет о поселениях Ломоносовского района, где проходит водопроводная система фонтанов Петергофа. Дома расположены в границах защитной зоны объекта культурного наследия и, по словам властей, являются самовольными постройками, которые нужно добровольно снести. При этом в документах при покупке недвижимости россияне не нашли никаких ограничений.

После огласки проблемы власти пообещали отсрочить судебные иски. Границы охраняемой территории захотели уточнить. «Проект охранной зоны подразумевает, что в некоторых местах ее можно сократить, где-то на 50 метров, где-то на 25. […] Но, замечу, есть участки, где дома построены совсем вплотную к охранной зоне, и там перспектив отстоять свои дома может и не быть», — заявил вице-губернатор Ленобласти по культуре Владимир Цой.

Суд пересмотрел документы и решил, что россияне, возводившие свои дома вдоль водопроводной системы фонтанов Петергофа, знали, что поблизости находятся памятники культурного наследия. При этом суд не принял аргументы владельцев о том, что при приобретении жилья ограничения в ЕГРН не указывались.

Ранее в Казани захотели снести гаражи участников СВО. По словам жителей, их возвели в то время, когда действовала местная воинская часть, с разрешения командира. Гаражи получили военные, а впоследствии — их дети, многие из которых сейчас участвуют в СВО. В этих постройках продолжают храниться их личные вещи и транспорт.

