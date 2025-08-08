В российском городе захотели лишить участников СВО гаражей

В Казани захотели снести гаражи участников СВО

Исполнительный комитет Казани захотел снести гаражи участников специальной военной операции (СВО), признав их бесхозными. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Казани».

Гаражи находятся в Кировском районе столицы Татарстана. По словам жителей, их возвели в то время, когда действовала местная воинская часть, с разрешения командира. Гаражи получили военные, а впоследствии — их дети, многие из которых сейчас участвуют в СВО. В этих постройках продолжают храниться их личные вещи и транспорт.

Граждане обращались в исполнительный комитет с просьбой отменить решение, но это не принесло результатов. Гаражи планируют снести в сентябре, чтобы построить на их месте многоэтажные дома.

Ранее в поселке Бисерть Свердловской области раненому участнику СВО, вернувшемуся домой, отказались давать новое жилье взамен разрушенного дома.