Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 10 июня 2026Ценности

Россиянок призвали носить кольца на пальцах ног

Fashion Factory School: Кольца на ногах стали трендом лета
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Fendy Photography / Shutterstock / Fotodom

Редакторы канала о моде призвали россиянок носить кольца на пальцах ног. Подробности опубликованы в канале Fashion Factory School в Telegram.

Эксперты связывают возникновение тренда с растущей популярностью открытой обуви летом. «На фоне популярности вьетнамок все чаще появляются кольца на пальцы ног. Маленькая деталь, которая неожиданно делает образ более продуманным», — написали они.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
«Мой самый большой ужас» Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
«Мой самый большой ужас»Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
22 сентября 2021

Авторы публикации проиллюстрировали варианты ношения аксессуаров. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсеры надевают на пальцы ног сразу несколько украшений.

Ранее в июне популярная вещь 60-х вернулась в моду. Речь шла об ободках для волос, которые стали популярны у инфлюэнсеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    Стали известны подробности состояния россиянки после отравления вином на Бали

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

    Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok