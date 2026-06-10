Россиянок призвали носить кольца на пальцах ног

Fashion Factory School: Кольца на ногах стали трендом лета

Редакторы канала о моде призвали россиянок носить кольца на пальцах ног. Подробности опубликованы в канале Fashion Factory School в Telegram.

Эксперты связывают возникновение тренда с растущей популярностью открытой обуви летом. «На фоне популярности вьетнамок все чаще появляются кольца на пальцы ног. Маленькая деталь, которая неожиданно делает образ более продуманным», — написали они.

Авторы публикации проиллюстрировали варианты ношения аксессуаров. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсеры надевают на пальцы ног сразу несколько украшений.

Ранее в июне популярная вещь 60-х вернулась в моду. Речь шла об ободках для волос, которые стали популярны у инфлюэнсеров.