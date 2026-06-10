Врач назвал бессмысленной тратой денег гаджет для здоровья

Флеболог Летуновский заявил, что аппликаторы с микросферами не помогают от варикоза

Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Евгений Летуновский и врач-реабилитолог Сергей Агапкин оценили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» гаджет для здоровья, призванный помочь при варикозном расширении вен. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», его назвали бессмысленной тратой денег.

Специалисты уточнили, что речь идет об аппликаторах с микросферами внутри — специальных накладках на голень, которые нужно надевать в конце дня, чтобы, как утверждают производители, вылечиться от варикоза, тромбоза и сосудистых звездочек на ногах. Летуновский заявил, что принцип действия этого приспособления не понятен, и как флеболог призвал воздержаться от его покупки.

«Как минимум бессмысленная трата денег получится», — согласился Агапкин со словами коллеги.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной уловке маркетологов. Он отметил, что она связана с приемом ферментов.