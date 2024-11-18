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08:01, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о распространенной уловке маркетологов

Мясников заявил, что прием ферментов не защищает от панкреатита здоровых людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о распространенной уловке маркетологов. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Зрительница задала врачу вопрос, могут ли продающиеся в аптеках ферменты защитить от заболевания поджелудочной железы — панкреатита. Мясников ответил отрицательно. «Это маркетинговый ход. Вы пьете, покупаете, и вы довольны. Ну вы довольны, аптеки довольны, все довольны. И я доволен. Пейте», — заявил он.

При этом, подчеркнул доктор, это высказывание справедливо только для здоровых людей. Мясников рассказал, что для тех, кому диагностировали хронический панкреатит, прием ферментов жизненно необходим.

Ранее Мясников предупредил россиян о другой популярной маркетинговой уловке. Он объяснил, что коллаген, вопреки заверениям производителей, не замедляет старение кожи.

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