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06:00, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил россиян о популярной маркетинговой уловке

Врач Мясников развеял миф о том, что прием коллагена замедляет старение кожи

Фото: PxHere

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф о том, что прием коллагена замедляет старение кожи. Выпуск передачи, в котором медик предупредил россиян о популярной маркетинговой уловке, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал модной рекомендацию косметологов принимать коллаген для сохранения молодости кожи. «Коллаген имеет очень низкую способность к всасыванию. (...) Это все маркетинговый ход», — отметил врач.

«Когда вы начинаете пить эти добавки, вы сюда приняли — он оттуда вышел. Вы думаете, он сейчас разложится, потом в крови растворится и там, где нужно, именно в этом месте у вас сложится? Наивно, если так», — сказал специалист. Медик рекомендовал потреблять коллаген из пищи.

Ранее диетолог Марина Макиша указала россиянам на уловку маркетологов, связанную с гречкой. Макиша отметила, что в магазинах здорового питания можно найти зеленую гречку, которая, в отличие от обычной коричневой гречки, не проходит термическую обработку и считается более полезной. Медик опровергла мнение о том, что из-за этой термической обработки теряются питательные вещества и витамины.

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      Олег Давыдов
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